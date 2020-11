Preziosi: “Addio Faggiano? Era una cosa che andava fatta. Ora Marroccu”

In una intervista rilasciata a il Secolo XIX, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, è tornato sulla decisione dell’allontanamento del ds, Daniele Faggiano, annunciando chi sarà il successore.

Queste le sue parole: “Faggiano via? Era un qualcosa che andava fatto. Non è una scelta che mi fa piacere prendere ma andava compiuta. Non entro nel merito, non mi piace parlare dei miei dipendenti e dare giudizi, lo ringrazio per il lavoro fatto in questi mesi, ora si guarda avanti. Qualcuno aveva previsto questo esito? Ripeto, non mi va di parlare di questo, il passato è passato. Ora c’è Marroccu che ci potrà dare una mano, conosce bene l’ambiente e ci può aiutare a raggiungere l’obiettivo. L’allenatore non cambia, ho fiducia in Maran: tocca ai giocatori ottenere risultati sul campo”.

Foto: Sito uff. Genoa