Prevendita Sassuolo-Milan, il club emiliano: “Informazioni saranno disponibili dopo la riunione con il GOS”

Sassuolo-Milan si giocherà domenica 22 Maggio alle ore 18 e potrebbe essere la gara scudetto. E’ partito l’assalto dei tifosi rossoneri al biglietto del Mapei Stadium per la partita.

In mattinata, il sito del club emiliano era in down per le eccessive entrate di tifosi, a cerca di un biglietto.

Il Sassuolo, rende noto, che tutte le informazioni relative alla prevendita dei biglietti saranno comunicate all’esito del GOS che si terrà nel tardo pomeriggio di oggi.

Quindi, probabilmente, la prevendita per la gara di domenica ser. potrebbe iniziare nella giornata di domani.

Foto: Twitter Sassuolo