Pressing per Hummels (e non solo): ora il Bologna stringe per il difensore

Il Bologna ora ha fretta di premere il difensore centrale. Sperando che la sua fretta coincida con quella di Mats Hummels, svincolato di lusso dopo la straordinaria esperienza in Bundesliga. Il Bologna non vorrebbe andare oltre i 2,5 milioni di ingaggio, c’è concorrenza ma si confida di trovare un accordo. Il club di Saputo ha seguito altri difensori nei giorni scorsi: l’incontro per Rugani e il sondaggio approfondito per Bijol in uscita dall’Udinese. Ora è il momento di accelerare…

Foto: Instagram Champions