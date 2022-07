Presidente del Venezia: “Javorcic eccezionale. Busio? Rinnoverà fino al 2026”

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, ha parlato in conferenza stampa esprimendosi, tra gli altri temi, sul mercato in entrata. Dopo la retrocessione in Serie B, infatti, la dirigenza sta lavorando in vista della prossima stagione. Il patron ha spiegato: “Da giugno abbiamo lavorato in modo intensivo per quest’annata, crediamo che Javorcic sia un allenatore eccezionale, ho già creato un gruppo importante e sono soddisfatto della scelta”. Poi, per quanto riguarda la squadra: “Abbiamo cercato di tenere i migliori con noi, Ceccaroni, Crnigoj, Haps e Busio rimarranno con noi. Credono tutti e quattro nel progetto e la loro permanenza è un messaggio che lanciamo ai tifosi, poi ci saranno un altro paio di acquisti, ma il più è stato fatto”. Il presidente, riporta TrivenetoGoal, ha poi parlato del futuro di Busio: “Volevamo fortemente che restasse, lui è felice di restare, crediamo che una sua permanenza fosse la cosa migliore per noi e per lui. Rinnoverà il contratto fino al 2026. Per Aramu sappiamo dell’interesse da parte di alcuni club di Serie A e B, discuteremo la situazione con lui e vedremo cosa succederà. Per ora non c’è niente di concreto che possa accontentare lui e la società”.

Foto: Sito Venezia