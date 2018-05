Il presidente del Racing ribadisce: “Lautaro Martinez è già dell’Inter. Proveremo a chiedere il prestito, ma…”

Il presidente del Racing Avellaneda, Victor Blanco è tornato a parlare di Lautaro Martinez ai microfoni di Radio El Mundo, ribadendo il concetto chiave: “Lautaro è stato già ceduto all’Inter, le carte per il trasferimento sono state già firmate. Andremo in Italia per chiedere al club nerazzurro la sua permanenza fino a dicembre, ma conterà molto la volontà del giocatore, non voglio creare false aspettative”.

Foto: valenciaeldesmarque