Presidente Portogallo: “Auguro buona guarigione a Cristiano. Viene dall’estero, virus preso lì”

Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha parlato dal Belgio in merito alla notizia della positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo.

Queste le parole del presidente: “Ho saputo, gli auguro ogni bene e una pronta guarigione. È ovvio, che implicala quarantena, un sacrificio personale, familiare e professionale, ma se la caverà .Ho parlato con la Federcalcio, che ha un sistema di test fatti ogni giorno. I giocatori provengono da paesi diversi, c’è un controllo immediato di ogni situazione. Cristiano sta bene, è asintomatico. Cristiano è risultato positivo, ha ripetuto il test per confermare ed è risultato nuovamente positivo. È evidente che a quanto pare Cristiano Ronaldo è venuto dall’estero e, quindi, non è una realtà che ha a che fare con la situazione in Portogallo”.

Fonte Foto: As