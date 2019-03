Presidente Porto: “Mi congratulo con il VAR, ha preso tutte decisioni corrette”

La sfida di ritorno tra Porto e Roma ha fatto parlare molto di se, ma non solo per l’eliminazione della squadra giallorossa. Nel corso del match due episodi hanno accesso le contestazioni finali: il rigore concesso ai portoghesi con il VAR e quello negato ai capitolini per il fallo di Marega su Schick. A dire la sua anche il presidente del Porto, Jorge Pinto da Costa, che tramite i canali ufficiali del club ha analizzatola direzione dell’arbitro Cakir: “La UEFA ha analizzato tutti gli episodi, ha mostrato le immagini a tutti. Io devo congratularmi con il VAR perché tutte le decisioni sono state corrette”.

Foto: Twitter ufficiale Porto