Presidente Montpellier: “Sambia sta meglio, un piacere sentire la sua voce”

Il presidente del Montpellier Laurent Nicollin ha parlato a France Bleu Herault annunciando il miglioramento delle condizioni di Junior Sambia, centrocampista colpito duramente dal Covid-19 e risvegliatosi giorni fa: “Non sono un dottore, non dipende da me parlarne, ma la settimana scorsa ci ha spaventati molto. Siamo stati molto toccati e abbiamo sofferto con i giocatori. Mi ha chiamato martedì o mercoledì ed è stato un piacere sentire la sua voce. Sta bene. Deve riposare ma sta migliorando. Siamo tutti molto contenti che stia meglio. Speriamo di rivederlo presto in campo”.

Foto: Montpellier – Twitter