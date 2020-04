Presidente Lille: “Stop alla Ligue 1? Decisione inaccettabile! Favorite le squadre che non hanno affrontato il Psg”

Gerard Lopez, presidente del Lille, ha esternato il suo disappunto in merito allo stop della Ligue 1. Les Dogues sarebbero fuori dalla Champions League per un solo punto. Queste le dichiarazioni rilasciate a La Voix du Nord ha dichiarato: “È inaccettabile la fine della stagione al 27° o 28° turno. Guardate le statistiche: nelle ultime dieci stagioni, il 71% dei club ha cambiato posizione di classifica nelle ultime dieci giornate. La corsa finale giova a coloro che sono fisicamente meglio preparati. Il regolamento non prevede un campionato che si interrompe a metà. E poi ci sono altri parametri: il PSG, ad esempio, che ha una media di 2,7 punti a partita. Chi non lo ha affrontato nel ritorno ne trae vantaggio”.