Presidente Liga: “Finiremo la stagione. Non è vero che il Barça tratta Lautaro e Neymar”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato durante la videoconferenza Adea Conecta, organizzata dall’Associazione dei dirigenti aragonesi, soffermandosi sulla conclusione della stagione e sulle voci di mercato del Barcellona: “Sono convinto che finiremo la stagione, ad oggi non esiste scenario in cui lo stop al calcio sia definitivo, né da parte nostra né da parte della Uefa. Fino al 31 luglio si potrà giocare, e anche un po’ oltre. Stiamo cercando di garantire che questa pandemia non sia anche una pandemia economica. Vogliamo tornare alla normalità il più presto possibile perché molte famiglie dipendono dal calcio. I danni economici? Valutiamo tali danni in un miliardo di euro se non tornassimo a competere. E se giocassimo a porte chiuse il danno sarebbe di circa 300 milioni di euro. Gli allenamenti? È un argomento speciale perché il calcio è uno sport di contatto e dobbiamo avere sicurezza sanitaria. È importante che sia un protocollo regolato e approvato, dovremo avere l’autorizzazione sanitaria per tornare in campo. Stiamo cercando di capire ciò cosa potrebbe accadere nella prossima stagione: è molto probabile che giocheremo a porte chiuse fino a dicembre e, quando il pubblico tornerà, non ci saranno folle. Il Barcellona tratta calciatori? Non è vero che il Barcellona sta trattando calciatori. A loro interessa sapere quando si tornerà a giocare, non pensano al mercato. Ci saranno al massimo degli scambi, ma in questo momento non ne parla nessuno. Sono in attesa di capire quando si riprenderà e quali saranno i danni dal punto di vista economico. È tutto fermo, non stanno trattando né Neymar e né Lautaro. Sono sorpreso da queste voci”.