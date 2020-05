Presidente Federcalcio tedesca: “Non solo la Bundesliga, lavoriamo per far ripartire anche gli altri tornei”

Fritz Keller, presidente della Federcalcio tedesca, ha parlato ai microfoni di Kicker.de annunciando la ripresa della Bundesliga e non solo: “L’avvio di Bundesliga e Zweiteliga è importante e ne terremo conto quando si parlerà della terza divisione, della Coppa di Germania e della Bundesliga femminile. Anche a queste competizioni si possono applicare i protocolli igenici sviluppati e che saranno applicati dalle prime due serie. Noi e la DFL stiamo lavorando in questo senso per permettere di implementare pienamente queste misure a tutti i campionati e permettere alle squadre di riprendere gradualmente con gli allenamenti in gruppo”.