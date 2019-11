Presidente Federcalcio francese: “L’avventura di Benzema con la Nazionale è terminata”

Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese, in un’intervista rilasciata per RMC è stato categorico su Benzema: “E’ un grande giocatore, non ho mai messo in discussione le sue qualità. Al Real Madrid sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori nella sua posizione. Ma l’avventura con la Francia è terminata.” L’attaccante francese, in grande spolvero con i Merengues, non indossa la maglia della nazionale francese dall’ottobre del 2015. Un rapporto che si è rotto con il caso “Valbuena-Gate”. Quando giocava nel Lione, Valbuena accusò Benzema di essere stato l’intermediario in un ricatto organizzato da un amico del franco-algerino che vedeva coinvolti il centrocampista transalpino e la sua compagna.

Foto sito ufficiale Federcalcio francese