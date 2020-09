Presidente de LaLiga: “Messi è il migliore di sempre. Siamo felici che rimarrà al Barcellona”

Ha parlato di Liones Messi (e non solo) durante l’evento di presentazione de LaLiga 2020-2021, il presidente Javier Tebas: “Noi vogliamo averlo qui in Spagna, perché Leo è il miglior giocatore di sempre. Vorrei che finisse la carriera nel nostro campionato – ha dichiarato -. E’ chiaro che siamo felici che rimarrà al Barcellona, eravamo preoccupati che potesse partire, anche se LaLiga è più grande di ogni giocatore”. E’ arrivato anche un intervento sul prossimo campionato: “LaLiga è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, per il Covid il prossimo campionato inizierà più tardi, e, a causa della pandemia ci sono stati meno colpi di mercato, ma mi aspetto una grande Liga”.

Foto: Twitter LaLiga