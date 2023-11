Presidente CTA Spagnolo: ‘Il VAR funziona, meno rigori, maggiore equilibrio nella Liga”

Nella giornata di oggi, in una sessione diretta VAR live, il presidente del Comitato Tecnico Arbitrale (CTA) spagnolo, Luis Medina Cantalejo, ha affrontato la situazione attuale della Liga. Le sue dichiarazioni sono state cruciali per gettare luce sulle dinamiche arbitrali nel campionato spagnolo. Queste le parole riportate da Marca:

“Il numero di ammonizioni è aumentato per i giocatori e diminuito per gli allenatori. Il cambiamento più significativo riguarda i cartellini rossi per i placcaggi duri, in area sta funzionando bene, con alcuni errori, ma con molti successi”.

“Finché la regola è aperta all’interpretazione, è interpretabile, chi mi dice che in questa stagione le mani sono un problema, non sta seguendo la competizione”.

“In questa stagione ci sono stati due rigori in meno rispetto all’anno scorso, c’è stata una buona prestazione da parte degli arbitri nelle aree di rigore. Siamo onesti, l’anno scorso abbiamo riconosciuto che non era stata una buona stagione a livello tecnico”.

Foto: Twitter La Liga