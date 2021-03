Presidente Crotone: “Denunceremo gli autori degli insulti razzisti ad Ounas”

Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha parlato in merito alla brutta vicenda di ieri sera, che ha visto protagonista Ounas, vittima di pesanti insulti razzisti su Instagram (qui per leggere).

Vrenna si è schierato apertamente con il giocatore, ammettendo la volontà di denunciare gli autori delle frasi incriminate. Queste le sue parole: “Adam è qui con noi solo da qualche settimana ma lo abbiamo accolto a braccia aperte, rimanendo affascinati dal suo talento. Lo abbiamo sempre fatto con chiunque, e chi è venuto a Crotone si è sempre portato dietro ricordi importanti: arrivati quasi bambini, ripartiti uomini. La nostra società è una famiglia e da sempre condanniamo gesti che ancora oggi fatichiamo a comprendere. Adam è un professionista, ma anche un ragazzo come tanti: potrebbe essere un giovane delle serie dilettantistiche, un bambino delle nostre scuole calcio o non per forza un calciatore. Il razzismo deve – sempre e comunque – essere condannato in maniera chiara e forte. E non basta parlare del gesto di ‘pochi isolati’, ognuno deve avere una posizione inequivocabile, soprattutto chi come noi viene preso come esempio da milioni di bambini che sognano vedendo un pallone rotolare. Ounas è un calciatore, ma è soprattutto un ragazzo. A renderlo ‘diverso’ dagli altri è solo il talento”.

Foto: Sito Crotone