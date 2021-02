Presidente Crotone: “Avanti con Stroppa, ho fiducia in lui”

Al termine dell’incontro con la squadra e l’allenatore, Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha rotto il silenzio affermando all’ANSA: “Ho fiducia in Stroppa e dalle prossime partite dovrà tirare fuori alla squadra quella fame e quella grinta che a noi non possono mancare mai. É naturale che risultati come quelli di domenica contro il Sassuolo o contro il Genoa lascino l’amaro in bocca, non solo per il risultato ma per come sono maturate, e che inducano a delle riflessioni della società, ma si tratta di riflessioni da fare congiuntamente con la guida tecnica per capire come invertire rapidamente la tendenza. Parlo quotidianamente con il nostro tecnico, ho fiducia in lui e sin dalle prossime partite dovrà riuscire a trovare, e siamo certi che lo farà, quell’equilibrio in campo finora mancato, ma soprattutto dovrà toccare le corde giuste nei ragazzi per tirare fuori quella fame e quella grinta che a noi non possono mancare mai, e che risultano strettamente necessarie per inseguire il nostro sogno fino all’ultimo respiro”.

Foto: sito Crotone