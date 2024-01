Presidente Corinthians: “Moscardo a luglio sarà a Parigi”

Augusto Melo, nuovo presidente del Corinthians, spenge le polemiche dopo il giallo relativo alle condizioni fisiche di Gabriel Moscardo. Il calciatore infatti dovrà stare ai box circa tre mesi, a causa di un intervento chirurgico al piede al quale dovrà sottoporsi e questo aveva addirittura messo in dubbio il suo trasferimento al PSG, che però sarà solo posticipato a luglio. Come riportato su FootMercato, il nuovo presidente ha parlato così: “Fin dall’inizio eravamo contrari alla sua cessione, è la realtà e in alcuni incontri l’ho fatto presente. Non ero favorevole. I giocatori formati qui saranno sempre un’entrata in più per noi”.Innanzitutto la sua maglietta viene venduta, poi vogliamo anche mantenerli, lasciare che si guadagnino il posto, ci aiutino a conquistare trofei e aumentino il loro valore. Si vende a un prezzo incredibile. A luglio arriverà al PSG. Ho dovuto partecipare a questa trattativa, anche se era una cosa che non volevamo, ma, per darvi un’idea, se non avessimo accettato l’avrebbero preso più tardi e a un prezzo inferiore”.

Foto: Instagram Gabriel Moscardo