Presidente Banfield: “Urzi talento puro, tanti sondaggi per lui. Ancora nessuna offerta”

Lucia Barbuto, presidente del Banfield, ha parlato di Augustin Urzi, talento italo-argentino in passato – come raccontato – seguito anche dalla Roma. Queste le dichiarazioni rilasciate ai colleghi di Fcinternews.it: “Si tratta di uno dei giocatori formati nel calcio giovanile del club. Si è consolidato nella massima Serie e ha dimostrato le sue capacità. In più è stato campione del Preolimpico Sub 23 con la Selezione Argentina con Claudio Bravo e Facundo Cambeses, altri tesserati del Banfield. Ha senza dubbio davanti a sé un futuro enorme. Ci sono stati svariati sondaggi e abboccamenti, però, per il momento non abbiamo ricevuto alcuna offerta formale. Quando l’interesse sarà concreto lo analizzeremo e valuteremo quello che risulterà essere migliore per il futuro del giocatore e il club”.