Presidente Atletico: “James? Grande giocatore, ma non siamo in contatto con il Real”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato alla stampa spagnola soffermandosi anche sul mercato dei Colchoneros: “James Rodriguez? All’Atletico interessano i grandi calciatori. E indubbiamente James lo è, però da qui a dire che verrà all’Atleético Madrid c’è di mezzo molta strada, non siamo in contatto con il Real. Hermoso e Trippier? Abbiamo preso molti giocatori e altri ancora stanno per arrivare. In questo momento siamo in trattativa con i giocatori citati”.

Foto: Twitter personale James Rodriguez