Presidente Atletico: “Griezmann-Barça? Se ha firmato a marzo, ci saranno conseguenze”

Antoine Griezmann è ormai un promesso sposo del Barça da settimane, in attesa degli annunci ufficiali. Intanto, il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, è intervento in conferenza stampa soffermandosi proprio sul futuro dell’attaccante francese: “Se già a marzo aveva firmato con il Barcellona, ne subiranno le conseguenze. Non sarebbe una cosa normale. Ma non so se Griezmann ha già firmato e se andrà al Barça”.

Foto: Mundo Depotivo