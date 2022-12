Presidente Anversa: “Nainggolan non poteva più giocare con noi, abbiamo risolto amichevolmente”

Paul Gheysens, presidente dell’Anversa, ha parlato di Radja Nainggolan e del futuro dell’ex Roma, oramai lontano dal club Belga a causa dei suoi comportamenti spesso fuori dalle righe: “C’è un serio interesse dall’estero per Radja, dipenderà da lui e dalle sue condizioni. Non poteva più giocare qui con noi, era impossibile in questo gruppo di ragazzi. Ciò non significa che ci separeremo in una modo brutale, abbiamo risolto tutto amichevolmente”.

Foto: Twitter Nainggolan