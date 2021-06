Presentazione Buffon: esauriti i mille posti disponibili

I posti disponibili messi dal Parma per la presentazione di Gianluigi Buffon sono già andati esauriti. L’evento è previsto alle ore 21 e come fa sapere il profilo ufficiale del club ducale, per la presentazione di “Superman”, è già tutto esaurito. “Esauriti i 1.000 posti disponibili (quantità imposta dalle limitazioni legate ai protocolli Covid) per la presentazione di Gianluigi Buffon al Tardini. L’evento sarà trasmesso dalle ore 21, in streaming, attraverso i canali social del Parma”.