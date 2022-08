Pres. Watford: “Pussetto in prestito all’Udinese per attirare offerte”

Il presidente del Watford, Scott Duxbury, ha fatto il punto sul presente e futuro di Ignacio Pussetto, che si sta preparando alla nuova stagione allenandosi con l’Udinese: “Lo abbiamo ingaggiato, ha giocato alcune partite e poi Nigel Pearson ha deciso che non voleva utilizzarlo, e successivamente ogni allenatore non lo ha voluto. L’unica possibilità che abbiamo di recuperare qualcosa di quello che abbiamo pagato per lui, anzi di più, è che torni in prestito all’Udinese. È popolare in Italia, ha giocato molte partite la scorsa stagione e speravamo che una squadra di Serie A si facesse avanti e lo comprasse. È stato un vantaggio avere un ‘club gemello’. Si allena con l’Udinese e gioca in amichevole. Se arriva un’offerta, è fantastico. In caso contrario, probabilmente lo presteremo di nuovo in modo che, si spera, possa attirare l’attenzione in Italia”.

Foto: Twitter Pussetto