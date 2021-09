Pres. Ternana: “Non ho nessuna intenzione di cambiare allenatore e direttore sporitvo”

Critiche per la Ternana, neopromossa in Serie B. Le “Fere” sono ancora a zero punti dopo le prime giornate di campionato.

Sono arrivate le prime analisi e richieste di sollevare Cristiano Lucarelli e il direttore sportivo. Il presidente, Stefano Bandecchi, con una diretta sui social ha ribadito la fiducia ad entrambi.

Queste le sue parole: “Non ho nessuna intenzione di cambiare allenatore e direttore sportivo. Non ho idea di farlo per le prossime 35 partite. Nessun componente della mia squadra non gode della mia fiducia. Tutto lo staff tecnico. Mi brillano gli occhi quando vedo l’allenatore e il direttore sportivo. Insieme a loro sono disponibile a perdere le prossime 35 partite e a tornare in Serie C oppure a fare risultati eccezionali. Quindi non chiamatemi più. Sarà un futuro bellissimo”.

