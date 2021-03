Pres. Spezia: “Italiano al Napoli? Non voglio parlarne, siamo concentrati per la salvezza”

Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito a voci che vorrebbero il tecnico, Vincenzo Italiano, il successore di Gattuso sulla panchina partenopea la prossima stagione.

Queste le parole di Chisoli: “Mi hanno raccontato dei complimenti di De Laurentiis a Italiano, il presidente è stato molto gentile e abbiamo ottimi rapporti con lui. Liberare Italiano per il Napoli? Non ne abbiamo mai parlato e non ne parleremo con nessuno fino a fine campionato. Tutti, Italiano compreso, siamo concentrati sulle ultime partite di campionato, c’è una salvezza da conquistare e sabato con il Cagliari ci giochiamo una sfida fondamentale”.

Sull’agente del mister: “È napoletano anche lui e l’accordo per il rinnovo l’abbiamo trovato subito nella scorsa estate, a fine campionato non ci saranno problemi e ne parleremo. Ora non vogliamo prendere in considerazione la situazione, il momento è delicato e vogliamo lasciare tranquilli Italiano e i ragazzi: bisogna far bene nelle prossime gare”.

Foto: Sito Spezia