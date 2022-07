Pres. Pisa: “Non possiamo nasconderci, vogliamo vincere il campionato”

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha preso parola a a margine della presentazione delle nuove maglie per dichiarare l’obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione di Serie B: “Abbiamo fatto finora un percorso eccezionale, vorremmo provare a raggiungere un grande obiettivo anche il prossimo anno, non possiamo ormai nasconderci, partecipiamo per vincere. Siamo riusciti per ora a primeggiare dal punto di vista aziendale, mediaticamente, siamo di fronte a dati inequivocabili. Il Pisa è stata la squadra con più spettatori nell’anno nel proprio stadio, l’audience che ha generato è stata la più alta della B”.

Foto: Instagram Pisa