“È un grande giocatore, ma andrà al Santos. Non lo so, devi chiedere a Santos, ma non qui, non verrebbe”. Ha poi aggiunto: “Voglio investire in qualcuno che sia subito disponibile, che possa venire domani se l’allenatore lo decide. Il Palmeiras non è un reparto medico. Non accetto che un giocatore acquistato dal Palmeiras non sia immediatamente pronto a giocare”.

Foto: Instagram Al-Hilal