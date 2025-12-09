Pres. Monterrey: “Sapevamo da tempo che Sergio Ramos non avrebbe continuato con noi”

09/12/2025 | 11:53:41

L’addio di Sergio Ramos, difensore centrale spagnolo classe 1986, al Monterrey, è adesso ufficiale, dopo l’annuncio dello stesso giocatore sui social. Il presidente del club messicano, Josè Antonio Noriega, ha infatti confermato la decisione del giocatore ex Real Madrid, dichiarandosi un po’ sorpreso per le tempistiche: “Vedevamo da tempo che non c’erano possibilità di continuare. Ci ha sorpresi che Sergio lo abbia comunicato subito dopo la partita, ma era nel suo pieno diritto”.

Foto: sito Monterrey