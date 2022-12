Pres. Juventus Club Parlamento: “Agnelli molto sereno e determinato. Ha anteposto il club a se stesso”

Dopo l’incontro con Agnelli e Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 (la società della Superlega), il presidente dello Juventus Club Parlamento, Maurizio Paniz, ha così parlato a Tuttosport: “Come ho visto Agnelli? Molto sereno, determinato ineccepibile nello spiegare i suoi argomenti e con un amore sconfinato per la Juventus. Un amore dimostrato in modo lampante con il gesto di lunedì, nel quale ha anteposto la Juventus anche a se stesso. Ha lanciato a tutti noi juventini un messaggio molto positivo”. Poi ha proseguito parlando del reato: “Ho sempre grande rispetto per la magistratura inquirente e decidente, quindi anche in questo caso non commento il loro lavoro. Dico, però, che in passato abbiamo visto indagini stratosferiche sfumare nel nulla per quanto meticolose e articolate. Penso al caso Enimont a Milano o il caso Unabomber in Veneto, per esempio. Io vivo in uno Stato democratico e rispetto la Magistratura, ma questo rispetto non significa avere la sensazione che l’accusa abbia sempre ragione. E sul caso specifico della Juventus sono convinto che le accuse non saranno significative”.

Foto: Twitter Juventus