Pres. Galatasaray: “Osimhen? Non faremo mosse che creerebbero difficoltà economiche al club”

10/07/2025 | 18:19:17

Sembra mettersi in stallo la pista Galatasaray per Victor Osimhen, attaccante nigeriano in uscita dal Napoli, la scorsa annata in prestito proprio al club di Istanbul che ora sta provando a prenderlo a titolo definitivo. La richiesta del Napoli, di 75 milioni, è molto alta e il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, come riporta il sito turco Radyospor, sembra frenare. Ozbek ha parlato infatti della politica di prudenza finanziaria del Galatasaray: “Tutto al Galatasaray sta procedendo nei limiti del possibile. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, alcuna mossa che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questo vale anche per il potenziale trasferimento di Osimhen”.

Foto: Instagram Galatasaray