Pres. FIFPRO attacca: “Infantino si crede Dio, solo panem et circenses”

13/07/2025 | 22:40:09

Il presidente di FIFPRO, l’argentino Sergio Marchi, ha lanciato un durissimo attacco a Gianni Infantino, leader della FIFA, in un comunicato diffuso a poche ore dalla finale del nuovo Mondiale per Club tra Chelsea e PSG. Il sindacato mondiale dei calciatori accusa la FIFA di “organizzare tornei senza dialogo, in modo autoritario e solo per profitto. Infantino si comporta come un uomo che si crede Dio. Questa competizione nasconde una pericolosa disconnessione dalla realtà quotidiana dei calciatori di tutto il mondo. messa in scena grandiosa degna del panem et circenses dell’antica Roma”