Pres. Fico: “I lavori al Maradona sono una priorità della Regione”

24/12/2025 | 17:20:16

Il governatore della Regione Campania Roberto Fico è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per gli auguri natalizi soffermandosi sul Napoli partendo dalla vittoria in Supercoppa: “Contentissimo di questo successo: grandi partite sia con il Milan che con il Bologna, li abbiamo devastati in finale. Neres è stato straripante, ma è tutta la mentalità della squadra che sta facendo la differenza. Conte è un grande allenatore. La simbiosi calcio e città c’è sempre stata: noi abbiamo un’unica squadra e quindi tutti tifiamo Napoli. Oggi c’è una grande società che sta portando grandi risultati ormai da più di 19 anni”.

Sui lavori al Maradona: “Lo Stadio Maradona è il nostro stadio e va valorizzato. Sono convinto che così come tanti stadi e strutture della Campania sono stati finanziati per subire ristrutturazioni anche importanti, così deve essere per lo stadio Maradona. Ci sono delle idee e le metteremo in campo. Giunta regionale? Ci stiamo lavorando ogni giorno. Oggi c’è tantissimo lavoro da fare, perché siamo in chiusura di anno e quindi anche dal nazionale arrivano tante questioni che bisogna trattare e ci sto lavorando con la massima dedizione. Così farò anche per la composizione della giunta. Il 29 si costituisce il Consiglio Regionale e si costituirà l’Ufficio di Presidenza del consiglio stesso e poi lavoreremo anche alla giunta. Il lavoro deve essere costante per tutti i 5 anni ed è tutto concatenato”.

Foto: sito Napoli