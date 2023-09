Pres. Federcalcio tedesca: “Esonero di Flick? Una delle decisioni più difficili del mio mandato”

In seguito all’esonero di Hansi Flick dall’incarico di Ct della Germania, il presidente della Federcalcio tedesca Bernd Neuendorf ha parlato di tale decisione. Ecco le sue dichiarazioni, ai canali ufficiali della Nazionale: “Le commissioni hanno convenuto che la Nazionale maggiore maschile necessitasse di nuovo slancio dopo i recenti risultati deludenti. Dobbiamo affrontare gli Europei con uno spirito di ottimismo e fiducia nel nostro Paese”.

Poi ha proseguito: “Per me personalmente, è una delle decisioni più difficili del mio mandato fino ad ora. Perché apprezzo Hansi Flick e i suoi assistenti allenatori come esperti e persone di calcio. Ma il successo sportivo è la massima priorità per la DFB, quindi la decisione era inevitabile.”

Foto: Twitter Germania