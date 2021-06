Pres. Empoli: “Non eravamo più una priorità per Dionisi. Trattenerlo sarebbe stato deleterio per tutti”

L’Empoli ha annunciato la rescissione con l’allenatore che li ha riportati in Serie A, Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’addio di Alessio Dionisi, pronto a dire sì al Sassuolo: “Credo che stia firmando per il Sassuolo. È già da un po’ che abbiamo voltato pagina da questo punto di vista, per lui non eravamo più una priorità, trattenerlo avrebbe scaturito una situazione negativa, una cosa deleteria sia per noi che per loro. Il nostro nuovo allenatore. Valuteremo. Uno che ci scelga come priorità”.