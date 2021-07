Pres. Empoli: “Andreazzoli ha una marcia in più, tecnico umile e preparato”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato del nuovo allenatore, Aurelio Andreazzoli, scelto dopo l’addio con Dionisi.

Queste le sue parole: “Stiamo vivendo uno dei momenti più belli della storia dell’Empoli, l’ennesima promozione e il successo della Primavera. La cosa che più mi preoccupa è lo stato di ebbrezza che stiamo respirando. Aurelio (Andreazzoli) è una persona di grande equilibrio. Questo cambiamento lo reputo come una grossa opportunità, è il meglio che ci potesse capitare. Sono felicissimo di accogliere di nuovo Aurelio, un grande professionista, umile, che ha esperienza e ho la certezza di quello che ci può dare questo cambio tecnico. Lui ha una marcia in più nel contribuire al completamento tecnico-tattico dei calciatori. Sa lavorare anche con i giovani e può nascere quella giusta sinergia tra prima squadra e Primavera per continuare un discorso vincente di assoluto spessore”.

Foto: Sito Empoli