Pres. del Tolosa: “Adli non vuole rinnovare. Tante chiamate, ma nessuna offerta”

Damien Comolli, presidente del Tolosa, ha parlato così del futuro di Amine Adli, giovane talento nel radar del Milan e che ha il contratto in scadenza nel 2022: “Stiamo cercando di rinnovare il contratto di Amine Adli, abbiamo avuto 12 o 13 incontri. Non ne ha voglia e questo mi dispiace. Però va sottolineato che si è sempre comportato molto bene. Per ora ho ricevuto tante chiamate, ma nessun offerta”.

💬 @DamienJComolli

J'ai essayé de prolonger Amine #Adli, j'en suis à 12 ou 13 réunions. Il n'a pas voulu, ce que je regrette. Mais c'est quelqu'un qui s'est très bien comporté, il faut le souligner. Pour l'instant, j'ai beaucoup de coups de fil, mais n'ai aucune offre. — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 24, 2021

Foto: Twitter Tolosa