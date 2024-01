Pres. Corinthians: “Moscardo? Se il PSG non paga tornerà da noi”

Sembrava tutto fatto per il passaggio del giovane centrocampista del Corinthians Gabriel Moscardo al PSG, ma ora sembra crescere la tensione tra i due club. Il giocatore avrebbe dovuto far guadagnare alla squadra brasiliana 20 milioni di euro, ma un’operazione chirurgica al piede sinistro del centrocampista ha raffreddato i parigini. La firma del brasiliano resta in sospeso, mentre la sua assenza dal campo è stimata in tre mesi. Il nuovissimo presidente del Corinthians, Augusto Melo, ha battuto il pugno sul tavolo: “O il PSG paga adesso, oppure ritorna al Corinthians. Non c’è bisogno di aspettare l’operazione. Se non pagano adesso, tornerà”.

Foto: Instagram Gabriel Moscardo