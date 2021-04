Pres. CONMEBOL: “Molto positivo che il buon senso abbia prevalso sulla Super Lega”

Il presidente della Confederazione sudamericana di calcio (CONMEBOL), il paraguaiano Alejandro Domínguez, ha dichiarato di non essere sorpreso che il “buon senso” abbia fatto naufragare in Europa il progetto di una dozzina di grandi club per creare una Superlega privata ed esclusiva: “Mi sembra molto positivo che la piramide del calcio abbia vinto. Non si può praticare questo sport se non c’è competitività”.