Pres. Chelsea: “Il Fair Play Finanziario rischia di limitare il nostro mercato”

Il presidente del Chelsea, Todd Boehly, nel corso di un evento in giornata a Londra, ha parlato del mercato dei blues, senza fare nomi, ma facendo capire che il Fair Play Finanziario limiterà le entrate dei londinesi.

Queste le sue parole: “Il fair play finanziario sta iniziando a farsi sentire e questo limiterà la capacità di acquisire giocatori a qualsiasi prezzo. La UEFA la prende sul serio e continuerà a prenderla sul serio. Esporsi di più significa sanzioni pecuniarie e squalifica dalle competizioni sportive. Pensiamo che l’impronta globale di questo sport sia davvero sottosviluppata. Ci sono quattro miliardi di tifosi nel calcio europeo. Ci sono 170 milioni di tifosi della NFL. Il calcio per club ottiene una frazione del denaro dei media della NFL. Se si guarda a LeBron James, ad esempio, ha un’intera attività e un’intera squadra dedicata a ciò che con il campo non c’entra nulla. Penso che ci sia l’opportunità di catturare parte di quella mentalità americana negli sport inglesi e svilupparli per davvero”.

Foto: Logo Chelsea