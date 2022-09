Pres. Campania: “Valutiamo la ristrutturazione completa dell’Arechi”

Il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio, ha parlato anche della Salernitana, soffermandosi in particolar modo sui lavori di ristrutturazione che saranno effettuati per lo stadio Arechi: “Stiamo valutando l’ipotesi di ristrutturare l’Arechi così come abbiamo fatto per il San Paolo che non era a norma per la Champions. Pensiamo di fare la stessa cosa per l’Arechi, sarà una ristrutturazione completa. Merita attenzione lo sport soprattutto per le categorie superiori e quando c’è l’ipotesi di partecipare a tornei internazionali. Tutto questo dovremo farlo per tutte le squadre che hanno queste possibilità di affermazione perchè, al di là della gratificazione sportiva, lo sport a certi livelli muove economie e diventa elemento di attrazione”.

Foto: Twitter Salernitana