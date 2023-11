Pres. Betis: “Rinnovo di Isco? È felice, ci sono i presupposti. Ma non sono ossessionato”

Ángel Haro, presidente del Betis Siviglia, ha analizzato la situazione attuale della squadra biancoverde alle vigilia dello scontro contro lo Sparta Praga, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League: “È una partita fondamentale. Vincere significherebbe passare il turno e forse anche da primi. È importante continuare con questa striscia di risultati e posizionarci bene in campionato. Vogliamo arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Ma dipende anche dal sorteggio”.