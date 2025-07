Pres. Besiktas: “Vi spiego perché non prenderemo più Emerson Royal”

23/07/2025 | 22:35:10

Emerson Royal al Besiktas? Sembrava tutto fatto, ma ecco l’ennesimo colpo di scena di questa sessione di calciomercato. Il giornalista turco, Firat Gunayer, ha riportato le dichiarazioni del presidente del club turco, Serdal Adalı: “Non assumeremo Emerson, il nostro lavoro continua, non daremo ascolto alle lodi dei resoconti giornalistici o delle strutture dei social media che collaborano con i manager. Dovrebbero togliersi di torno il Beşiktaş. Faremo ciò che è meglio per il Beşiktaş”. Era tutto pronto, addirittura erano pronte le visite mediche, ma c’è stato l’inserimento di un altro club che ha rotto il patto tra il club turco e il terzino in uscita dal Milan.

Son dakika! Başkan Serdal Adalı’yla konuştum.. Direkt cümlesini aktarıyorum. “Emerson’u aldığımız falan yok, çalışmalarımız devam ediyor, menajerlerle çalışan gazeteci görünümlü hesapların ya da sosyal medya yapılanmalarının çığırtkanlığına kulak asmayacağız.

