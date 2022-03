Pres. Atletico Madrid: “Dybala un grande giocatore, potrebbe interessarci”

Con l’ufficialità dell’addio di Dybala dalla Juve, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla sua possibile destinazione. In Spagna raccontano di un interesse dell’Atletico Madrid per la stella argentina e a EFE Enrique Cerezo, presidente dei colchoneros, ha commentato: “Dybala è un grande giocatore ma è alla Juventus per il momento. Potrebbe interessarci o meno, vedremo. Da qui ad agosto è lunghissima”. Conferme, dunque, su quanto già emerso nella giornata di ieri.

FOTO: Twitter Atletico