Pres. Albinoleffe: “Coppa Italia senza serie C è una scelta senza criterio. Intervengano FIGC e governo”

Uno dei temi delle ultime ore che stanno toccando il calcio italiano è la Coppa Italia che è stata formulata con un nuovo format di 40 squadre, solo club di Serie A e Serie B, senza serie C.

Il presidente dell’Albinoleffe, Gianfranco Andreoletti, sul sito ufficiale del club lombardo ha alzato la voce in merito, chiamando in causa FIGC e governo come accaduto con la Super Lega.

Queste le sue parole: “È davvero disdicevole e senza criterio la scelta di escludere dalla Coppa Italia il mondo professionistico della Lega Pro. La Coppa Italia storicamente rappresenta la competizione del territorio italiano in cui tutte le categorie calcistiche possono partecipare e competere nel rispetto dello spirito sportivo. Così come già accaduto con la proposta della SuperLega, mi auguro un pronto intervento della Federazione e in modo analogo del Presidente del Consiglio: lo sport non è solo spettacolo ma è maestro di vita per i giovani talenti e laddove ci sono iniziative che lo mortificano è necessario un pronto intervento da parte delle istituzioni”.

