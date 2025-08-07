Premio Yashin, svelati gli avversari di Donnarumma e Sommer
07/08/2025 | 13:45:21
Attraverso un post pubblicato su X, la pagina ufficiale del Ballon d’Or ha reso note le nomination per il premio Yashin (miglior portiere). Tra i candidati per il prestigioso riconoscimento è presente anche Gigio Donnarumma, tra i favoriti per la conquista del trofeo. Di seguito i 10 calciatori in lizza: 1) Alisson (Liverpool), 2) Bounou (Al-Hilal), 3) Chevalier (Lille), 4) Courtois (Real Madrid), 5) Donnarumma (PSG), 6) Emiliano Martinez (Aston Villa), 7) Oblak (Atletico Madrid), 8) Raya (Arsenal), 9) Sels (Nottingham Forest), 10) Sommer (Inter).
Foto: Instagram PSG