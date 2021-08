Premio “Miglior giocatore dell’anno”, Jorginho in finale con De Bruyne e Kante!

Tra i finalisti per il riconoscimento di “Miglior giocatore dell’anno“, c’è anche Jorginho. L’Azzurro, grande protagonista con questo 2021 con l’Italia e con il Chelsea, sfiderà De Bruyne e Kante. Questo il comunicato della UEFA a riguardo:

“Per il premio al miglior giocatore, i tre finalisti sono stati selezionati da una giuria composta dai 24 allenatori delle squadre partecipanti a UEFA EURO 2020, dagli 80 allenatori delle squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2020/21 e da 55 giornalisti (uno per ogni federazione UEFA) selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM). Gli allenatori e i giornalisti dovevano selezionare tre giocatori, assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Quindi, sono stati sommati i punti per ogni giocatore fino a stilare una classifica. Gli allenatori non potevano votare giocatori della loro squadra.

I tre giocatori più votati sono, in ordine alfabetico:

Kevin DE BRUYNE (Belgio – Manchester City FC)

JORGINHO (Italia – Chelsea FC)

N’Golo KANTÉ (Francia – Chelsea FC)”.

Foto: Twitter Chelsea