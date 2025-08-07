Premio Cruijff: Luis Enrique favorito, presenti anche due italiani
07/08/2025 | 14:10:12
Attraverso un post pubblicato su X, la pagina ufficiale del Ballon d’Or ha reso note le candidature per il premio Cruijff (miglior allenatore). Tra i candidati per il prestigioso riconoscimento sono presenti due italiani, Antonio Conte ed Enzo Maresca. Luis Enrique il grande favorito. Di seguito, le 5 nomination:
1) Luis Enrique (PSG), 2) Hansi Flick (FC Barcelona), 3) Antonio Conte (Napoli), 4) Enzo Maresca (Chelsea), 5) Arne Slot (Liverpool).
Foto: Instagram PSG