Premier, vittorie esterne di misura per Everton e Tottenham. Ancelotti in zona Champions

Si sono concluse le due gare di stasera in programma alle 19.00 in Premier League, successi esterni di misura per Everton e Tottenham.

La squadra di Ancelotti passa sul campo del WBA grazie al solito Richarlison ed agguanta la zona Champions, ora i Toffees sono al quarto posto con 46 punti.

Il Tottenham vince a Craven Cottage sul Fulham, decisiva un’autorete di Adarabioyo al 19′. L’undici di Mourinho ora è all’ottavo posto a quota 42.

Alle 21.15 il calcio d’inizio del big match tra Liverpool e Chelsea ad Anfield.

