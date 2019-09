Premier: vincono Chelsea e Tottenham, Liverpool ancora a punteggio pieno

La domenica di Premier League si è aperta alle 13:30 con la vittoria in trasferta del Liverpool, che ha battuto di misura lo Sheffield United con la rete di Wijnaldum e ha messo in sicurezza la testa solitaria della classifica a punteggio pieno. Alle 16 poi altre sei gare in contemporanea. Il Chelsea batte per 2-0 il Brighton a Stamford Bridge e stabilisce un nuovo record (nove vittorie consecutive contro uno stesso avversario in Premier), il Tottenham riesce a superare il Soouthampton nonostante abbia giocato in dieci per gran parte del match. Vittoriose anche Crystal Palace e Wolverhampton, terminano con un pareggio per 2-2 altre due gare.

ore 13:30

Sheffield United-Liverpool 0-1 (Wijnaldum)

ore 16:00

Aston Villa-Burnley 2-2 (El-Ghezy, McGinn – Rodriguez, Wood)

Bournemouth-West Ham 2-2 (King, Wilson – Yarmolenko, Cresswell)

Chelsea-Brighton 2-0 (Jorginho rig, Willian)

Crystal Palace-Norwich 2-0 (Milivojevic, Townsend)

Tottenham-Southampton 2-1 (Ndombele, Kane – Ings)

Wolverhampton-Watford 2-0 (Doherty, aut. Janmaat)

Foto: twitter Chelsea