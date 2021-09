Premier, vincono Arsenal e Liverpool. Il City fermato sullo 0-0

La quinta giornata di Premier vede una prima mini fuga da parte del Liverpool che approfitta del passo falso del Manchester City.

I Red hanno battuto 3-0 in casa con le reti di Mane, Salah e Keita. Il City non ha tenuto il passo impattando 0-0 in casa con il Southampton, in una gara che ha visto ben 10 minuti di recupero.

Risorge l’Arsenal che vince 1-0 in casa del Burnley.

Questi i risultati:

Wolves-Brentford 0-2

Burnley-Arsenal 0-1

Liverpool-Crystal Palace 3-0

Manchester City-Southampton 0-0

Norwich-Watford 1-3

Foto: Twitetr Liverpool